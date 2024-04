Les forces israéliennes déjouent des attentats planifiés à Jérusalem par des terroristes affiliés à l'Etat islamique

La police et le Shin Bet ont annoncé ce jeudi avoir déjoué des attaques terroristes planifiées par des Palestiniens affiliés à l'État islamique et résidant à Jérusalem-Est. Deux des terroristes planifiaient des attentats à la bombe et à l'arme à feu, notamment contre un poste de police situé près du stade Teddy dans la capitale israélienne. Ils avaient été recrutés par un troisième homme qui les avait convaincus de suivre un entraînement à l'étranger pour mener des attaques sur le sol israélien et en dehors. Les trois terroristes, deux âgés d'une vingtaine d'années et leur "mentor" dans la cinquantaine, ont été appréhendés grâce à une activité conjointe de la police et du renseignement intérieur.

L'enquête lancée il y a un mois a révélé que les deux apprentis terroristes avaient prêté allégeance à Daesh et qu'ils étaient allés suivre un entraînement dans des pays d'Afrique, puis en Irak et en Syrie. La détention des trois prévenus vient d'être prolongée par le tribunal du district de Jérusalem et un acte d'accusation devrait être émis par le bureau du procureur ce jeudi.

Le chef de la police de Jérusalem, Doron Turgeman, a félicité ses hommes ainsi que le Shin Bet pour leur coopération fructueuse, et indiqué que depuis le début de la guerre, "des dizaines d'attaques" avaient été déjouées dans et autour de la capitale.

Juste après l'attaque à l'arme à feu perpétrée par Daesh fin mars dans la banlieue de Moscou et qui a fait 143 morts, le groupe terroriste a appelé ses membres à commettre des attaques aux Etats-Unis, en Europe et en Israël.