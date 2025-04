Les forces israéliennes poursuivent leurs opérations sur tous les fronts pendant la fête de Pessah

Selon un communiqué du porte-parole de Tsahal, l'armée israélienne maintient ses activités opérationnelles et reste en état d'alerte maximale sur tous les fronts pendant les célébrations de Pessah.

Dans le Commandement Sud, les forces terrestres poursuivent leurs opérations dans la bande de Gaza. La 143e division opère dans les quartiers de Tel Sultan et Shabura à Rafah ainsi qu'aux abords de Khan Younès, tandis que la 36e division est déployée dans la zone de Rafah et le long de l'axe "Morag". La 252e division, quant à elle, intervient dans le secteur de Shejaiya et Beit Lahia, au nord du territoire.

Ces derniers jours, les troupes ont éliminé des terroristes, localisé et détruit des infrastructures terroristes souterraines et de surface, tout en élargissant les zones sécurisées. Sur le front nord, les forces de Tsahal continuent leur mission de protection des localités de Galilée et sont déployées le long de la frontière ainsi que sur cinq positions dans le sud du Liban. En Syrie, les troupes assurent la défense avancée, neutralisent les menaces et confisquent des armes pour garantir la sécurité des habitants du plateau du Golan.

Dans le Commandement Central, les forces sont mobilisées pour sécuriser les routes et les lieux de loisirs. Les troupes poursuivent leurs opérations contre les foyers terroristes dans le nord de la Samarie, notamment à Tubas et Naplouse, tout en maintenant des activités nocturnes intensives de contre-terrorisme en Judée-Samarie.

L'armée de l'air israélienne maintient ses activités défensives et offensives sur tous les fronts. À Gaza, elle a ciblé plus de 370 objectifs au cours de la dernière semaine, éliminant des terroristes et frappant des infrastructures terroristes. Le système de défense aérienne reste déployé pour protéger le ciel israélien. La marine israélienne continue d'appuyer les forces de manœuvre à Gaza et reste prête pour des missions défensives et offensives maritimes sur tous les théâtres d'opérations, tandis que la division technologique et logistique fournit un soutien spécialisé aux combattants sur les différents fronts.