"Les Iraniens continueront de mentir" : l’avertissement de l'ancien chef du Mossad

« Ne nous berçons pas d’illusions : les Iraniens continueront de mentir, et nous ne devons pas leur faire confiance. Aucun accord, aucun cessez-le-feu ne changera leurs ambitions profondes »

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Former Mossad head Yossi Cohen, at the 2016 Memorial Day ceremony at the Museum of Tolerance in Jerusalem
Former Mossad head Yossi Cohen, at the 2016 Memorial Day ceremony at the Museum of Tolerance in JerusalemPhotos: Daniel Hanoch

À l’occasion de Yom Hazikaron, lors d’une cérémonie organisée au Musée de la tolérance de Jérusalem, l’ancien chef du Mossad, Yossi Cohen, a livré une mise en garde ferme contre les négociations en cours avec l’Iran. Dans un discours, il a appelé à la lucidité face aux intentions de la République islamique, estimant qu’aucun accord ne saurait en modifier les objectifs fondamentaux.

« Ne nous berçons pas d’illusions : les Iraniens continueront de mentir, et nous ne devons pas leur faire confiance. Aucun accord, aucun cessez-le-feu ne changera leurs ambitions profondes », a-t-il déclaré. Une position sans ambiguïté, alors que les discussions diplomatiques se poursuivent dans un contexte de tensions régionales accrues.

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Yossi Cohen a salué les performances de Tsahal et de la communauté du renseignement israélienne, évoquant leur rôle décisif dans les récentes opérations militaires. Il a souligné la capacité d’Israël à contrer les menaces existentielles, tout en rappelant que la guerre engagée n’était pas terminée et que de nouveaux efforts seraient nécessaires. « Malgré les succès significatifs, la bataille pour la sécurité d’Israël se poursuit », a-t-il insisté, appelant à la détermination, au sacrifice et à une « sionisme sans limites ».

Dans une seconde partie de son intervention, l’ancien chef du Mossad s’est adressé directement aux familles endeuillées, leur rendant un hommage appuyé. « La sirène s’est tue, mais la mémoire demeure », a-t-il affirmé, soulignant que la sécurité de millions d’Israéliens repose sur le sacrifice de leurs proches. Il a décrit les soldats tombés comme « le fer de lance » ayant contenu, « par leur corps et leur esprit », les menaces pesant sur l’État d’Israël.

Au-delà du message sécuritaire, son discours s’inscrit dans une double logique : honorer les disparus tout en rappelant, avec fermeté, que la vigilance stratégique reste une nécessité absolue face à l’Iran.

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