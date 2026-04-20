"Les Iraniens continueront de mentir" : l’avertissement de l'ancien chef du Mossad

À l’occasion de Yom Hazikaron, lors d’une cérémonie organisée au Musée de la tolérance de Jérusalem, l’ancien chef du Mossad, Yossi Cohen, a livré une mise en garde ferme contre les négociations en cours avec l’Iran. Dans un discours, il a appelé à la lucidité face aux intentions de la République islamique, estimant qu’aucun accord ne saurait en modifier les objectifs fondamentaux.

« Ne nous berçons pas d’illusions : les Iraniens continueront de mentir, et nous ne devons pas leur faire confiance. Aucun accord, aucun cessez-le-feu ne changera leurs ambitions profondes », a-t-il déclaré. Une position sans ambiguïté, alors que les discussions diplomatiques se poursuivent dans un contexte de tensions régionales accrues.

Yossi Cohen a salué les performances de Tsahal et de la communauté du renseignement israélienne, évoquant leur rôle décisif dans les récentes opérations militaires. Il a souligné la capacité d’Israël à contrer les menaces existentielles, tout en rappelant que la guerre engagée n’était pas terminée et que de nouveaux efforts seraient nécessaires. « Malgré les succès significatifs, la bataille pour la sécurité d’Israël se poursuit », a-t-il insisté, appelant à la détermination, au sacrifice et à une « sionisme sans limites ».

Dans une seconde partie de son intervention, l’ancien chef du Mossad s’est adressé directement aux familles endeuillées, leur rendant un hommage appuyé. « La sirène s’est tue, mais la mémoire demeure », a-t-il affirmé, soulignant que la sécurité de millions d’Israéliens repose sur le sacrifice de leurs proches. Il a décrit les soldats tombés comme « le fer de lance » ayant contenu, « par leur corps et leur esprit », les menaces pesant sur l’État d’Israël.

Au-delà du message sécuritaire, son discours s’inscrit dans une double logique : honorer les disparus tout en rappelant, avec fermeté, que la vigilance stratégique reste une nécessité absolue face à l’Iran.