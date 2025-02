Les Israéliens invités à suivre le cortège funèbre de Shiri, Ariel et Kfir Bibas mercredi

Le Forum des familles des otages a publié lundi l'itinéraire du cortège funèbre de Shiri, Ariel et Kfir Bibas, dont les funérailles se dérouleront mercredi. A 11h30 les éloges funèbres seront diffusés au grand public, alors qu'à la demande de la famille, les funérailles seront limitées aux seuls invités.

Selon l'annonce, le public est invité à se tenir avec les drapeaux israéliens le long du parcours du cortège funèbre et à les accompagner lors de leur dernier voyage. Le Forum des familles des otages "invite le public à honorer leur mémoire et à les accompagner lors du cortège funèbre" qui se tiendra aux lieux et moments suivants:

07:45 - Société funéraire Rishon LeZion, 1 rue Achd Ha'am / Gan Habanim Rishon LeZion

08h00 - Échangeur Rishonim, montée en direction de la route 431

08:15 - Pont échangeur Yavne

08h30 - Pont Ad Halom / Carrefour Nitzanim / Carrefour Silver

08h45 - Carrefour Yad Mordechai

09:00 - Carrefour Nir Am

09:15 - Carrefour Sha'ar HaNegev