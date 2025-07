Les Israéliens pour une poursuite de la guerre jusqu’à la reddition du Hamas (sondage i24NEWS)

Articles recommandés -

Un sondage réalisé par i24NEWS en partenariat avec l’institut Direct Polls, diffusé vendredi soir, révèle que la majorité des Israéliens soutient la poursuite des opérations militaires à Gaza jusqu’à la capitulation du Hamas. Mené le 24 juillet auprès de 633 personnes âgées de 18 ans et plus via une plateforme digitale, avec une marge d’erreur de 3,8 %, ce sondage intervient après le rappel de la délégation israélienne de Doha, signe d’un blocage dans les négociations.

Sur la question de la stratégie face à la guerre à Gaza, 48 % des répondants estiment qu’Israël doit persévérer militairement jusqu’à la reddition du Hamas, contre 45 % qui prônent un règlement diplomatique avec le groupe terroriste. Seuls 7 % n’ont pas d’opinion claire. Ce résultat reflète une société divisée mais inclinée vers une solution militaire, dans un contexte de tensions persistantes après l’attaque du 7 octobre 2023.

Le sondage aborde aussi la crise autour de la loi sur le service militaire. La majorité (51 %) juge que le remplacement de Yuli Edelstein à la tête de la commission des Affaires étrangères et de la Défense ne résoudra pas ce conflit, tandis que 28 % y voient une issue, et 19 % dépendent du futur plan. Par ailleurs, 47 % des sondés estiment que les relations personnelles entre Edelstein et Netanyahou ont influencé ses actions sur ce dossier, contre 38 % qui n’y croient pas. Enfin, un volet politique simule des élections : avec une nouvelle formation dirigée par Naftali Bennett (Bennett 2026), le Likoud domine avec 27 sièges, suivi de près par Bennett (26). Une hypothétique « Parti des réservistes » fait entrer 10 élus, éclipsant les formations comme Yesh Atid ou Ra’am. Les partis Kahol Lavan et Balad resteraient sous le seuil d’éligibilité.