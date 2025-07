Les lycéens israéliens réalisent un exploit historique aux Olympiades internationales de mathématiques

Articles recommandés -

L'équipe israélienne de mathématiques vient de signer la meilleure performance de son histoire aux Olympiades internationales de mathématiques, qui se sont déroulées cette année en Australie. Pour la première fois depuis que le pays participe à cette compétition en 1979, l'ensemble des six participants a décroché une médaille.

Le bilan est exceptionnel : quatre médailles d'or, une d'argent et une de bronze. Cette moisson place Israël au 6e rang mondial sur 110 pays participants, face à 639 concurrents venus du monde entier. Il s'agit de la 66e édition de cette prestigieuse compétition créée en 1959.

Les médaillés d'or sont Raz Dvora (terminale, lycée de Shalit à Rehovot), Itan Greinzeid (terminale, lycée Ahad Ha'am à Petah Tikva), Shahar Blumentsvayg (première, lycée Atid Lamadaim à Lod) et Yotam Bodnik (première, lycée de Shalit à Rehovot). Nadav Dan Tamari (terminale, lycée Ohel Shem à Ramat Gan) a obtenu l'argent, tandis qu'Ariel Doron (terminale, Kfar Hayarok à Ramat Hasharon) décroche le bronze.

Le ministre de l'Éducation Yoav Kisch s'est félicité de ces résultats : "En une semaine, les élèves israéliens rappellent au monde ce qui est possible quand un système éducatif croit en l'excellence et agit avec constance pour la cultiver." Il a souligné qu'après le succès en chimie, l'équipe de mathématiques établit "un nouveau standard avec quatre médailles d'or et un classement sans précédent".

Cette réussite est le fruit d'une collaboration entre le ministère de l'Éducation, le Centre des scientifiques de demain de la fondation Maimonide et l'Institut Weizmann. L'équipe a été préparée sous la direction du Dr Dmitri Novikov et de l'entraîneur principal Lev Radzivilovsky, accompagnés par le Dr Dan Carmon et son équipe technique.

Yoram Ariav, président du Centre des scientifiques de demain, y voit "un exploit historique et inspirant qui place Israël à la pointe des nations mondiales". Le professeur Alon Chen, président de l'Institut Weizmann, souligne que ces résultats témoignent du "potentiel énorme de la jeune génération israélienne" et constituent "bien plus que des médailles : un jalon vers l'avenir".

La saison olympique se poursuivra prochainement avec les compétitions internationales de physique et de biologie.