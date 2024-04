"Les mandats d'arrêt de la CPI seraient une distorsion de la justice et une tache sur l'humanité" (Netanyahou)

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou accuse la Cour pénale internationale (CPI) de La Haye d'essayer d'empêcher Israël de se défendre contre le terrorisme, alors que des médias indiquent que le tribunal de l'ONU pourrait émettre des mandats d'arrêt à l'encontre de certains hauts responsables israéliens.

"80 ans après la Shoah, les organismes internationaux qui ont été créés pour empêcher une autre Shoah envisagent de refuser à l'État juif le droit de se défendre contre ceux qui sont venus commettre un génocide contre nous, et ils travaillent toujours activement dans ce sens", déclare le Premier ministre dans une déclaration vidéo. "Quelle absurdité, quelle distorsion de la justice et de l'histoire. Si la Cour devait délivrer des mandats d'arrêt pour crimes de guerre, il s'agirait d'un "scandale à l'échelle historique", ajoute-t-il, qualifiant une telle démarche de "tache indélébile sur l'humanité tout entière" et de "crime de haine antisémite sans précédent".

Accusant la CPI d'essayer intentionnellement de paralyser la direction politique et militaire d'Israël, M. Netanyahu jure qu'"aucune décision, ni à La Haye ni ailleurs, ne nuira à notre détermination à atteindre tous les objectifs de la guerre", à savoir ramener les otages en Israël, chasser le Hamas du pouvoir et veiller à ce qu'aucune menace ne subsiste à Gaza, et stabiliser les frontières d'Israël. Il termine sa déclaration en appelant les dirigeants du monde entier à s'élever contre le projet annoncé d'émettre des mandats d'arrêt, avertissant qu'une telle mesure porterait atteinte non seulement au droit d'Israël à l'autodéfense, mais aussi à celui de "toutes les démocraties du monde". Des membres du Congrès américain des deux partis auraient averti la CPI que Washington riposterait si des mandats d'arrêt étaient délivrés, et d'autres pays alliés auraient également exprimé leur opposition à une telle démarche.