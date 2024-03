"Les manifestations en Israël sont un cadeau fait au Hamas", déplorent des députés israéliens

Plusieurs membres de la coalition gouvernementale israélienne ont condamné, dimanche, les énormes manifestations de samedi soir dans plusieurs villes du pays, arguant qu'elles profitent au Hamas. "Ces scènes me rappellent les manifestations de terroristes", a déclaré la députée Likoud Tali Gottlieb sur la chaîne de la Knesset. "Ils ruinent le pays". La veille, elle avait écrit sur X que "les manifestants violents sont un symbole de la victoire du Hamas. Les otages ne les intéressent pas, seule la haine les anime".

"Les terroristes capturés ont déclaré lors de leurs interrogatoires que les manifestations en Israël avaient encouragé le Hamas", a écrit sur X le ministre des Affaires de la diaspora, Amichai Chikli. "Ces manifestations sont violentes", a-t-il ajouté. "Pour le Hamas, c'est un cadeau. Les Juifs recommencent à se battre les uns contre les autres et cela a l’effet inverse de celui escompté, affaiblissant les soldats au front".

Yonatan Sindel/Flash90

Yair Lapid, le leader de l’opposition, leur a répondu agacé : "Sous votre direction, des jeunes femmes, des personnes âgées et des enfants ont été pris en otage. Pendant six mois, vous n'avez pas réussi à les ramener chez eux, et vous blâmez ensuite leurs familles".

Yonatan Sindel/Flash90

Samedi soir, des milliers de manifestants ont participé à des manifestations de masse dans tout Israël pour demander le retour des otages et de nouvelles élections, qualifiant notamment le Premier ministre Benjamin Netanyahou d'"obstacle à un accord" pour libérer les otages. Devant le siège du ministère de la Défense, les familles des otages ont déclaré qu'elles étaient "à bout" et qu'elles allaient "mettre le feu au pays".