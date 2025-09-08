Les noms des six victimes de l'attentat de Jérusalem révélés

Articles recommandés -

Les autorités ont autorisé la publication des noms de quatre des six victimes de l'attentat par balles qui s'est produit lundi matin au carrefour de Ramot à Jérusalem. Parmi les quatre personnes tuées figurent le rabbin Levi Yitzhak Pash, agent d'entretien à la yeshiva "Kol Torah", le rabbin Yossef David, 43 ans, habitant du quartier de Ramot, Yaakov Pinto, 25 ans, immigrant d'Espagne récemment marié, et Israël Metzner, résident de la ville.

Sarah Mendelsohn, 60 ans est la seule femme a avoir été tuée. Le rabbin Mordechai Steinzag, propriétaire de la célèbre boulangerie Dr Mark de Beit Shemesh a également péri dans l'attentat.

L'attentat s'est déroulé dans la matinée lorsque deux terroristes ont ouvert le feu sur un autobus bloqué dans un embouteillage au carrefour de Ramot, dans la capitale. Outre les six morts, dix personnes ont été blessées, certaines dans un état grave, et ont été évacuées vers les hôpitaux.

Les terroristes ont été identifiés comme Mohammed Taha du village de Qatanna et Moutana Omar du village de Qoubeiba, situés au nord du mont Adar dans les montagnes de Jérusalem. Les deux hommes sont arrivés sur les lieux dans un minibus Mercedes, puis se sont apparemment dirigés vers l'autobus immobilisé pour ouvrir le feu. L'un des terroristes était armé d'une arme longue.

Le Premier ministre Netanyahou s'est rendu sur les lieux de l'attentat accompagné du ministre de la Sécurité nationale. Netanyahou a souligné que la personne qui a neutralisé l'un des terroristes était un soldat orthodoxe de la brigade "Hashmonaim", tout en critiquant la Cour suprême depuis le lieu de l'attentat : "Vous aussi, vous faites partie de cette guerre."

La yeshiva "Kol Torah" a rendu hommage au rabbin Pash, le décrivant comme quelqu'un qui "faisait beaucoup d'actes de bonté, généreux de ses biens, étudiant constamment la Torah". Ses funérailles auront lieu dans la journée depuis la yeshiva.