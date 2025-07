Les observatrices militaires rescapées lancent un appel urgent pour libérer les otages

Articles recommandés -

À l’occasion du sixième mois depuis leur libération du captivité à Gaza, les observatrices militaires rescapées ont lancé vendredi un appel au peuple israélien, implorant de ne pas abandonner les efforts pour ramener les otages restants. Ce message, diffusé par le quartier général des familles pour le retour des otages, intervient alors que les délégations de négociations ont été rappelées de Doha pour consultations, alimentant les rumeurs d’échec d’un accord avec le Hamas.

Les quatre femmes – Daniela Gilboa, Liri Albag, Naama Levy et Karina Ariev – ont partagé leurs témoignages émouvants, soulignant la souffrance intolérable des 50 otages encore détenus. Daniela Gilboa a déclaré : « Déjà six mois ont passé depuis mon retour à la maison. Combien de choses peut-on accomplir en six mois ? Tant de choses. Je l’ai découvert maintenant. Je ne pouvais pas imaginer en captivité combien de choses on peut accomplir en six mois. D’un autre côté, je sais aussi ce que c’est que d’être assise six mois et de sentir que c’est mille fois plus long, sans comprendre ce que je fais de ma vie, si quelqu’un se souvient de moi, si quelqu’un fait quelque chose pour que je sorte de là. C’est tellement triste de le dire à nouveau, mais il faut les ramener à la maison. Je sais ce que c’est que d’être assise là, multiplié par trois en temps. C’est choquant. Ils doivent revenir maintenant. »

Liri Albag a supplié : « 182 jours ont passé depuis mon retour à la maison. Six mois ont passé depuis le dernier accord, et il y a encore 50 otages qui attendent exactement comme j’attendais un accord. Ils attendent toujours de rentrer à la maison, de se réunir avec leurs familles. Chaque jour, ils prient pour leur âme, pour leur corps, et pour survivre aux choses horribles qu’ils traversent là-bas. Je supplie, faites tout, maintenant qu’il y a des rumeurs et des discussions que l’accord a échoué. Je vous supplie – faites tout, battez-vous. Nous, les otages, ne pourrons pas revenir à la normale tant que tout le monde ne sera pas rentré. Soyez avec nous, soyez avec les familles, car nous avons besoin de votre soutien et de votre aide. Nous avons besoin de votre voix. S’il vous plaît, soyez à nos côtés et aidez-nous à ramener tout le monde à la maison maintenant. » Naama Levy a ajouté : « Aujourd’hui, je suis depuis six mois à la maison et c’est simplement fou que six mois aient passé depuis le jour le plus heureux de ma vie, pour ma famille, après 472 jours en captivité à Gaza. Justement maintenant, on entend à nouveau qu’un accord explose et c’est simplement incroyable qu’il y ait encore 50 otages qui attendent de se réunir avec leurs familles, qui sont encore à Gaza sous terre. Sans aucun droit de choix, sans aucune liberté. Il faut faire tout pour les ramener. Ils méritent aussi d’avoir ce jour. Il faut qu’ils reviennent maintenant. » Enfin, Karina Ariev a conclu : « Aujourd’hui, cela fait six mois depuis mon retour à la maison. Je n’arrive toujours pas à digérer où je suis et où sont les otages. Ils sont encore là-bas. Il y a encore des soldats qui continuent à se battre. Je demande que nous n’oublions pas et que nous continuions à lutter jusqu’à ce que tout le monde rentre à la maison. » Le quartier général des familles a souligné l’urgence de la situation, appelant à une mobilisation nationale pour soutenir les familles et presser les autorités à explorer toutes les options alternatives, en écho aux déclarations récentes du Premier ministre Benjamin Netanyahou sur la recherche de voies nouvelles avec les États-Unis. Cette intervention des rescapées met en lumière le traumatisme persistant et l’angoisse collective face à l’impasse des négociations.