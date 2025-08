Les otages Evyatar David et Rom Braslavsky ont perdu près de 50 % de leur poids corporel (rapport médical)

Articles recommandés -

Le quartier général des familles pour le retour des otages a publié un rapport médical alarmant sur l’état de santé d’Evyatar David et Rom Braslavsky, détenus par le Hamas et le Jihad islamique dans la bande de Gaza. Selon les estimations, Evyatar David a perdu 76 kg, son poids actuel étant évalué entre 40 et 45 kg, soit une chute de 41 % de sa masse corporelle. Rom Braslavsky, quant à lui, a perdu 65 kg, avec un poids estimé entre 43 et 47 kg, soit une diminution de 31 %. Les deux otages, en état de maigreur extrême, risquent un collapsus multisystémique dû à une famine délibérée imposée par leurs ravisseurs.

Ce rapport, élaboré par des experts comme le Pr Hagai Levin, la Dr Einat Yahna et le Pr Ronit Andolt, s’appuie sur des vidéos, des témoignages de survivants et des données médicales. Cette situation critique met en lumière les violations du droit humanitaire par les groupes terroristes et l’urgence d’une intervention pour sauver les otages.