Les parents d’Omer Neutra : "la douleur ne disparaîtra jamais"

Ronen et Orna, les parents du capitaine Omer Maxime Neutra, dont la dépouille a été restituée dimanche soir à Israël, ont exprimé leur émotion dans une déclaration bouleversante :

« Après plus de deux ans d’attente, notre fils est enfin rentré à la maison. La nuit la plus longue de notre vie s’achève, mais la douleur, elle, ne disparaîtra jamais. »

Né et élevé à New York, Omer avait choisi de s’installer en Israël après une année de programme pré-militaire. Il s’était engagé volontairement dans les Forces de défense israéliennes (Tsahal), au bataillon 77 de la 7ᵉ brigade blindée, au sein du groupe “Vulcan 3”. Le 7 octobre 2023, alors qu’il défendait les localités du sud d’Israël, il fut grièvement blessé puis enlevé à Gaza. Son décès a été confirmé en décembre 2024.

Ses parents ont décrit un jeune homme « chaleureux, drôle, loyal et profondément humain », animé d’un sens aigu de la mission et d’un amour sincère pour Israël. « Omer était un pont entre Israël et le judaïsme de la diaspora. Il croyait en l’unité de notre peuple. »

Ils ont aussi tenu à remercier les États-Unis, le président Donald Trump, Jared Kushner et les forces israéliennes pour leur engagement dans le rapatriement des otages. Enfin, ils ont lancé un appel vibrant : « Il reste encore huit familles qui attendent. Pour elles aussi, il faut une fin, même douloureuse. Nous continuerons à nous battre jusqu’à ce que chaque otage rentre chez lui. »