Les parents de Hadar Goldin après le retour de leur fils : "La victoire, c'est le retour des otages"

Les parents du lieutenant Hadar Goldin, Leah et Simha Goldin, se sont exprimé dimanche soir depuis leur domicile de Kfar Saba, quelques heures après le retour de leur fils en Israël après 11 années de captivité par le Hamas.

Simha Goldin, le père du lieutenant, a déclaré : "Nous avons ramené le lieutenant Hadar Goldin, notre fils, un combattant, pour qu'il repose en terre d'Israël. C'est grâce aux soldats qui se sont battus pour ramener leurs camarades du champ de bataille. Tsahal a ramené Hadar chez lui, personne d'autre."

"Nous défendons ces valeurs, on n'abandonne pas les soldats sur le champ de bataille, car ce sont des valeurs, et on ne transige pas sur les valeurs. Ce que cette guerre a prouvé, c'est que si l'on se bat pour nos combattants, on réussit. La victoire, c'est le retour des otages et le retour des soldats en Israël. Les combattants sont les héros", a-t-il ajouté.

Leah Goldin, la mère de Hadar, a déclaré : "Il y a 11 ans, nous nous tenions ici au mois d'août après l'enlèvement de Hadar et nous avons crié qu'il était interdit de quitter Gaza sans ramener Hadar. Il nous semblait évident qu'Israël ne laisserait pas de soldats derrière."

"La première chose, c'est la fraternité d'armes, la deuxième est le retour pour une sépulture en terre d'Israël, et la troisième est la dignité humaine, ce sont les valeurs pour lesquelles nous nous sommes battus", a-t-elle poursuivi.

Leah a également évoqué les déceptions rencontrées : "Malheureusement, nous avons connu beaucoup de déceptions. La plus grande a été durant la pandémie de Covid, quand il aurait été possible de les ramener en échange de vaccins, et que les décideurs ne l'ont pas fait. Nous ne devons pas renoncer à qui nous sommes, et nous vaincrons grâce à nos valeurs."

En conclusion, elle a déclaré : "Si le 7 octobre n'a pas servi de cri d'alarme pour chacun en Israël, il est temps que vous nous regardiez et que nous vous expliquions que c'est important, et que c'est un devoir de se battre pour nos enfants. Merci d'avoir marché avec nous tout au long du chemin."