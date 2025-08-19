Les propos du rabbin Yitzhak Yossef sur la conscription, "contraires à l'éthique", selon un juge israélien

Articles recommandés -

Le commissaire aux plaintes contre les magistrats, a statué lundi que les déclarations de l'ancien grand rabbin séfarade Yitzhak Yossef concernant la conscription militaire étaient "contraires aux règles d'éthique". Cette décision fait suite aux propos controversés du leader spirituel du mouvement Shas, prononcés il y a cinq mois : "Si on nous force à rejoindre l'armée, nous partirons tous à l'étranger".

Une plainte déposée par un mouvement citoyen

L'organisation "Mouvement pour la qualité du gouvernement" avait saisi la commission des plaintes contre les magistrats. En l'absence de commissaire, la décision a été reportée jusqu'à aujourd'hui, quand le juge a tranché en faveur de la plainte. Toutefois, le rabbin n'occupant plus de fonction publique, la sanction se limite à cette condamnation morale.

Le commissaire a souligné que "cette déclaration ne cadre pas avec la neutralité qu'un juge rabbinique doit maintenir dans l'exercice de ses fonctions judiciaires, ni avec son devoir de s'abstenir d'exprimer des opinions sur des sujets non juridiques". Il espère néanmoins que "ces propos feront écho et que le message sans équivoque sera transmis, afin de renforcer l'État de droit en général et le système judiciaire rabbinique en particulier".

Une fracture nationale autour de la conscription

La question de l'intégration des étudiants de yeshiva dans l'armée israélienne divise profondément le pays. L'ancien grand rabbin continue de répéter son message contre l'enrôlement militaire, encourageant même ses fidèles à "déchirer" leurs ordres de conscription.

Dans une démarche inhabituelle, le commissaire cite les arguments du juge Hendel, qui avait invoqué des sources religieuses en faveur de l'intégration des orthodoxes dans Tsahal lors d'un recours devant la Cour suprême. Ce dernier avait notamment cité le rabbin Zvi : "Vos frères partent-ils à la guerre tandis que vous restez ici ? Il faut négocier avec les institutions de conscription sur des arrangements pratiques, mais décider de manière catégorique de ne pas participer du tout, de ne pas s'inscrire ni se présenter d'où tenez-vous cela ?"