Les restes humains retrouvés à Kfar Aza ne sont pas ceux de Nirel Zini, annonce sa famille

La famille de Nirel Zini, tué lors du massacre du 7 octobre 2023, a annoncé jeudi avoir été informée que les restes humains découverts la veille dans le kibboutz de Kfar Aza ne lui appartenaient pas. Dans une déclaration à i24NEWS, son père, Amir Zini, a indiqué que les analyses menées après la découverte des ossements dans le quartier des jeunes du kibboutz avaient écarté cette hypothèse.

"Malheureusement, nous avons été informés que les restes retrouvés ne sont pas ceux de notre fils et frère Nirel", a déclaré le père. Il a toutefois souligné que cette découverte démontre, selon lui, que la zone n’a pas encore été entièrement fouillée. La famille réclame désormais une reprise immédiate des recherches ainsi qu’une nouvelle inspection approfondie du quartier concerné et de ses abords.

Les proches de Nirel Zini affirment qu’ils poursuivront leurs efforts jusqu’à ce que l’ensemble de ses restes soit retrouvé. "La mission de notre vie est de permettre à Nirel d’être enterré dignement et de manière complète. Nous retournerons chaque pierre pour accomplir cette mission", a déclaré son père.

Mercredi soir, des restes humains avaient été découverts dans le quartier des jeunes de Kfar Aza. La famille participait alors à des recherches sur place lorsqu’un des fils d’Amir Zini a remarqué ce qui s’est révélé être une mâchoire humaine. Les ossements ont été transférés à l’institut médico-légal pour identification. Depuis le 7 octobre, la famille de Nirel Zini, décapité lors de l’attaque menée par les terroristes du Hamas, poursuit ses recherches afin de retrouver les parties de sa dépouille qui demeurent introuvables.