Les survivants de la Shoah en Israël : une population à préserver

À l'occasion de Yom HaShoah, la journée du souvenir de la Shoah, des données récentes sur les survivants vivant en Israël et dans le monde ont été présentées. Ces chiffres rappellent l'urgence de préserver cette mémoire vivante avant la disparition progressive des derniers témoins directs.

Israël abrite aujourd'hui 120.107 survivants de la Shoah, soit environ 50% de la population mondiale des survivants estimée à 220.000 personnes. Ces témoins de l'Histoire présentent une grande diversité d'expériences : 41.000 d'entre eux sont des survivants directs des camps et ghettos, 43.000 sont des réfugiés ayant fui pendant la guerre (principalement d'Union soviétique), et 36.000 sont reconnus comme victimes d'antisémitisme venant du Maroc, d'Algérie, d'Irak et de Libye.

Le plus jeune survivant en Israël est âgé de 87 ans, tandis que le plus âgé atteint 113 ans. Plus surprenant encore, trois survivants sont arrivés en Israël l'année dernière malgré le contexte de guerre, s'installant à Ashkelon, Bat Yam et Rishon LeZion.

La situation précaire de nombreux survivants est également à souligner : plus de 60.000 d'entre eux sont veufs ou veuves, et beaucoup vivent dans la pauvreté et l'isolement. Face à cette réalité, les autorités israéliennes ont débloqué l'an dernier une enveloppe de 5,3 milliards de shekels pour financer des aides spécifiques, notamment des traitements médicaux, un soutien psychologique et des soins infirmiers.

Les projections démographiques présentées sont alarmantes : près de la moitié des survivants actuels pourraient disparaître dans les six prochaines années. D'ici 2032, leur nombre mondial pourrait passer sous la barre des 100.000, et en 2040, il n'en resterait plus que 21.000. Cette disparition progressive des témoins directs rendra la transmission de cette mémoire historique encore plus cruciale et complexe dans les années à venir.

Cette réalité démographique inéluctable renforce l'importance des initiatives de recueil de témoignages, pour que l'Histoire continue d'être transmise même après la disparition des derniers témoins directs de cette tragédie.