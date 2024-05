Les survivants de la Shoah signalent une détérioration de leur santé mentale et physique depuis le 7 octobre

La majorité des 133 000 survivants de la Shoah vivant aujourd'hui en Israël ont connu une détérioration de leur santé et de leur état mental depuis les événements du 7 octobre, selon une enquête menée par menée par l'institut Mind Reservoir. Dirigée par le professeur Yitzhak Katz, celle-ci avait pour but d'examiner l'étendue de l'impact des attaques du Hamas et de la guerre qui a suivi sur ces rescapés.

64% des personnes interrogées constatent une détérioration de leur état de santé et 73% signalent une détérioration de leur état mental. La moitié des survivants (51 %) ont besoin d'une aide accrue de divers organismes sociaux en raison de la guerre.

64 % se disent en outre plus inquiets quant à la survie de l’État d’Israël, et 53% affirment que ces événements leur rappellent certains aspects de la Shoah. Les survivants sont toutefois divisés sur l'utilisation du terme "holocauste" pour désigner les attaques du 7 octobre : 51% estiment qu'il est approprié à la gravité des événements, contre 45 % qui pensent le contraire.

Tandis qu'environ un quart des survivants de la Shoah vivaient déjà en dessous du seuil de pauvreté, la guerre a encore aggravé la situation économique de cette population : 18 % signalent une détérioration de leur situation financière depuis le début de la guerre, et 9% déclarent avoir besoin de plus d'aide de la part des organisations et associations.