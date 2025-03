Les terroristes détenant la citoyenneté israélienne et leurs familles ne recevront plus d'allocations de l'État

La proposition de loi visant à supprimer les allocations de sécurité sociale aux terroristes, présentée par le président de la coalition gouvernementale Ofir Katz, a été adoptée en deuxième et troisième lectures à la Knesset.

Jusqu'à présent, les terroristes condamnés qui sont citoyens ou résidents israéliens recevaient une longue série d'allocations de la part de la sécurité sociale : allocation d'invalidité, soins de longue durée, allocation de naissance, indemnités de maternité, allocation décès, épargne à long terme pour chaque enfant, allocations familiales, frais d'enterrement, assurance chômage, allocation d'études pour parent isolé et plus encore. Il s'agit de montants pouvant atteindre plusieurs milliers de shekels par mois pour un terroriste.

De plus, l'épouse d'un terroriste devenait éligible au revenu minimum garanti suite à l'incarcération de son mari, et recevait un paiement alors qu'il était en prison pour attentat terroriste.

La proposition de loi prévoit la suppression totale de toutes les allocations aux terroristes condamnés pour meurtre, tentative de meurtre et infractions terroristes graves. Elle prévoit également la suppression du droit au revenu minimum garanti pour l'épouse en raison de son lien avec le terroriste.

"La situation où un terroriste qui a assassiné un Juif recevait de l'argent de l'État d'Israël était absurde et inconcevable. Nous avons mis fin à cette folie. Ma proposition de loi importante a été adoptée, et un terroriste ne verra plus un seul shekel de l'État d'Israël", s'est félicité le président de la coalition Ofir Katz.