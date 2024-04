Les universités israéliennes s'engagent à faciliter l'admission des étudiants juifs se sentant menacés aux Etats-Unis

Malgré l'expiration ce vendredi du deuxième ultimatum lancé par la présidente de l'université de Columbia aux militants propalestiniens ayant installé des tentes sur le site, rien n'y a fait, et le campement est resté en place. Tandis que les étudiants juifs de cette université et de toutes celles du pays investies par les manifestants propalestiniens craignent de plus en plus pour leur sécurité, les universités israéliennes se disent engagées à faciliter l'admission des élèves et professeurs qui souhaiteraient terminer leur cursus en Israël. Dans un communiqué inhabituel, les directeurs des universités de recherche en Israël se disent "très préoccupés par les manifestations de violence grave, d'antisémitisme et d'hostilité envers Israël qui déferlent sur les campus de nombreuses universités américaines avec le soutien des organisations palestiniennes, et notamment des organisations terroristes".

"Il ne fait aucun doute que les directeurs des universités américaines s'efforcent de lutter contre ce phénomène, mais cette lutte peut nécessiter des outils qui vont au-delà des moyens mis à disposition des administrations. Dans ce contexte, nous nous engageons à aider les scientifiques et étudiants juifs et israéliens qui souhaitent être admis dans les universités en Israël, afin d'y trouver un foyer académique sécurisant."

L'Israélien Shai Davidai, professeur assistant à Columbia qui s'est vu refuser l'entrée à l'université ces derniers jours, s'en est pris sur X au maire de New York, l'accusant de ne pas en faire assez contre l'organisation propalestinienne à l'origine de l'installation des tentes sur le campus. Le bureau du maire s'est empressé de répondre au professeur sur le réseau social, soulignant qu'Eric Adams avait dénoncé les manifestations sur les campus dès le 10 octobre.

AP Photo/Stefan Jeremiah

Le chef adjoint du département de police de New York a également réagi aux accusations de Shai Davidai. "Le département de police de New York s'oppose à la haine, au racisme, au harcèlement et à la violence sous toutes leurs formes. Mais nous respectons également la loi. Les campus sont des lieux privés dans lesquels la police de New York ne peut prendre aucune mesure coercitive sans l'autorisation de l'université", a-t-il écrit sur X.

Plusieurs arrestations ont eu lieu mercredi soir à l'université d'Austin, au Texas, où se déroulent également des manifestations propalestiniennes d'ampleur. Selon la police, plus de la moitié des personnes appréhendées ne sont pas affiliées à l'institution, ce qui renforce les affirmations selon lesquelles ces rassemblements seraient orchestrés par des organisations extérieures aux universités. Des centaines d'arrestations ont également eu lieu dans une université du Connecticut, et dans des centres universitaires à Atlanta et Boston. Quant à l'université polytechnique Humboldt de l'État de Californie, elle négocie depuis lundi avec des étudiants qui ont décidé de se barricader dans le bâtiment en soutien à Gaza.