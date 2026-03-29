Liban : "Nous élargissons encore davantage la zone de sécurité", annonce Benjamin Netanyahou

En déplacement au commandement nord, Benjamin Netanyahou a confirmé un durcissement progressif de la stratégie israélienne face au Hezbollah, en annonçant un nouvel élargissement de la zone de sécurité dans le sud du Liban — une mesure qui s’inscrit dans la continuité des décisions prises ces derniers jours. Déjà étendue la semaine précédente, cette zone tampon fait désormais l’objet d’un approfondissement supplémentaire, signe d’une volonté de transformation durable du dispositif sécuritaire.

Le Premier ministre a revendiqué un changement de doctrine : « Nous avons changé de paradigme », affirmant qu’Israël n’attend plus d’être attaqué mais agit désormais de manière proactive, en frappant ses ennemis en profondeur. « Nous sommes le camp qui agit, qui attaque, qui initie », a-t-il insisté.

Selon lui, cette stratégie produit des effets visibles sur l’ensemble du front régional. « L’Iran n’est plus le même, le Hezbollah n’est plus le même, le Hamas n’est plus le même », a-t-il déclaré, évoquant un affaiblissement global de ce qu’il décrit comme un axe hostile.

Benjamin Netanyahou a également détaillé la mise en place de plusieurs « ceintures de sécurité » dans la région : en Syrie, dans la bande de Gaza, et désormais au Liban, où l’objectif est d’empêcher toute infiltration et de repousser durablement la menace de tirs antichars et de roquettes.

Tout en revendiquant des succès significatifs, notamment contre les capacités militaires du Hezbollah, il reconnaît que la menace n’est pas totalement éliminée. De nouvelles options opérationnelles sont actuellement à l’étude pour neutraliser ces capacités résiduelles.

« Nous sommes déterminés à changer la situation dans le nord en profondeur », a-t-il affirmé, appelant les Israéliens à faire preuve de résilience face à un conflit qu’il décrit comme prolongé et multiforme.