Libération des otages : les familles entre soulagement et pensées pour ceux qui restent captifs

Les familles des trois otages libérés ce samedi après 498 jours de captivité ont partagé leurs premières réactions, mêlant joie des retrouvailles et préoccupation pour ceux qui restent à Gaza.

"Notre Sagui est rentré. Un ami, un fils, un partenaire et surtout un père nous est revenu", déclare la famille Dekel-Chen. "Il était si loin et maintenant il est enfin sur le sol israélien, avec nous." Le moment est particulièrement émouvant car Sagui va rencontrer pour la première fois sa fille Shahar, née pendant sa captivité, et retrouver ses filles Gali et Bar. "Nos cœurs souffrent pour tout ce qu'il a manqué, mais il est là maintenant, contrairement à tant d'autres", ajoutent-ils.

Pour la famille Trufanov, l'émotion est teintée d'appréhension. "Nous sommes submergés d'émotion et de gratitude pour le retour de Sacha après 498 jours de tourment en captivité", déclarent-ils, rappelant qu'il avait été "brutalement enlevé de son domicile et blessé par balle aux deux jambes" le 7 octobre. Une ombre plane sur ces retrouvailles : Sacha ignore peut-être encore la mort de son père lors de l'attaque. "Cette information transformera ce jour de joie en deuil profond", confie la famille.

La famille Horn exprime un soulagement teinté d'inquiétude : "Maintenant, nous pouvons respirer un peu. Notre Yaïr est rentré après avoir survécu à l'enfer de Gaza", avant d'ajouter : "Mais nous devons ramener [son frère] Eitan pour que notre famille puisse vraiment respirer."

Les trois familles ont tenu à remercier les soldats de Tsahal, le Forum des familles d'otages et le peuple israélien pour leur soutien indéfectible. Elles ont également souligné leur engagement continu pour le retour de tous les otages encore détenus à Gaza. Comme le souligne la famille Dekel-Chen : "Il y a encore tant de familles qui attendent leurs proches, tant d'enfants qui attendent leurs pères. C'est notre devoir de poursuivre jusqu'au retour du dernier otage."