Libéré après 584 jours de captivité, l'ex-otage Edan Alexander promet de "rendre l’enfer" au Hamas

Vêtu de son uniforme de l’armée israélienne, l’ancien otage Edan Alexander a livré mercredi un témoignage puissant lors de l’Ambassador Summit 2025, organisé sur le site du massacre du festival Nova. Devant plus de 1 000 membres d’une délégation américaine, il a affirmé être revenu servir dans les rangs de Tsahal pour affronter ceux qui l’ont torturé durant ses 584 jours de captivité à Gaza.

« Je voulais que le Hamas voie que je ne casserai jamais. Vous m’avez fait vivre l’enfer ? Je vous rendrai l’enfer », a lancé le jeune soldat de 21 ans, enlevé le 7 octobre 2023 alors qu’il servait comme soldat isolé dans la brigade Golani. Il avait rejoint Israël à 18 ans pour accomplir son service militaire.

Alexander a confié avoir ressenti le besoin de « boucler la boucle » : « J’ai appris leur langue, leur culture, j’ai vu ces démons de près. Je dois utiliser tout cela et revenir. Et maintenant je suis ici, en uniforme. »

Captif dans des tunnels, écoles, mosquées ou maisons sécurisées du Hamas, il a perdu près de 20 kg et survécu avec de l’eau de mer et du pain rassis. Blessé lors de l’effondrement d’un tunnel, il a qualifié cette période d’« année d’enfer ».

Libéré en mai 2025, dernier otage vivant américain détenu à Gaza, il a annoncé son retour dans l’armée en septembre lors d’un gala du FIDF à New York, remerciant l’administration Trump pour son rôle dans sa libération. « Mon histoire ne s’arrête pas à la survie : elle continue dans le service », a-t-il affirmé.