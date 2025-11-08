Lior Rudaeff est l’otage dont la dépouille a été restituée à Israël hier soir

Le Bureau du Premier ministre israélien a annoncé la restitution en Israël de la dépouille du lieutenant-colonel (rés.) Lior Rudaeff, enlevé et tué lors de l’attaque du Hamas le 7 octobre 2023. Son identification a été confirmée par le Centre national de médecine légale, en coopération avec la police israélienne et les autorités religieuses militaires.

Selon les renseignements recueillis, Lior Rudaeff, âgé de 61 ans, adjoint au chef de la sécurité du kibboutz Nir Yitzhak et membre de son unité d’urgence, est tombé au combat alors qu’il défendait son kibboutz contre les terroristes. Son corps avait ensuite été enlevé par le Jihad islamique palestinien.

Né en Argentine, Lior avait immigré en Israël à l’âge de sept ans avec sa famille, s’installant à Nir Yitzhak, où il avait fondé sa maison. Homme de cœur, il s’était porté volontaire pendant quarante ans comme conducteur d’ambulance pour le conseil régional d’Eshkol et membre de l’équipe de secours du kibboutz. Ses proches le décrivent comme un homme “d’une grande générosité, droit, au large sourire et au cœur immense”.

Marié depuis 38 ans à Yaffa, il laisse derrière lui quatre enfants – Noam, Nadav, Bar et Ben – ainsi que trois petits-enfants : Tomer, Dagan et Shai.

Le gouvernement israélien a exprimé sa profonde tristesse et réaffirmé sa détermination à rapatrier tous les otages décédés pour leur accorder une sépulture digne en Israël.