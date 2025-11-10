Lior Rudaeff inhumé : des dizaines de personnes accompagnent son dernier voyage

Lior Rudaeff, tué et enlevé le 7 octobre et dont la dépouille a été rapatriée vendredi soir, a été inhumé ce lundi. Des dizaines d'habitants du conseil régional d'Eshkol se sont rassemblés au carrefour de Nir Yitzhak, le kibboutz où il résidait, pour accompagner leur ami dans son dernier voyage.

Samedi dernier, l'autorisation de publier l'identification de la dépouille par l'Institut de médecine légale a été donnée. Lior était membre de l'équipe d'intervention de Nir Yitzhak. Le matin de l'attaque, il a combattu aux côtés de ses camarades près du portail du kibboutz, réussissant à stopper de nombreux terroristes avant de tomber au combat. Sa fille a déclaré le jour de l'identification : "Notre Lior est revenu pour être enterré dans cette terre qu'il est sorti défendre ce matin noir qui a changé nos vies à jamais."

Né en Argentine, Lior a immigré en Israël à l'âge de sept ans avec sa famille. Il a construit sa vie à Nir Yitzhak et s'est illustré par son engagement : pendant 40 ans, il a été bénévole comme conducteur d'ambulance pour le conseil régional d'Eshkol. Passionné de cyclisme, il laisse derrière lui son épouse Yafa, quatre enfants et trois petits-enfants. Il avait 61 ans.