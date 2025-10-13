LIVE BLOG | Les 20 otages vivants attendus lundi à 8h (IL)

Ferveur populaire à Tel-Aviv : la place des Otages en liesse avant les libérations

Un direct du Forum des familles d’otages et de disparus montre une foule dense réunie à la place des Otages à Tel-Aviv, dans l’attente du retour des captifs de Gaza.

Drapeaux, affiches et visages d’otages s’élèvent tandis qu’une voix annonce que les familles se dirigent vers la frontière pour retrouver leurs proches. Un écran géant retransmettra les images de la libération. En attendant, des vidéos retraçant deux ans de mobilisation et de musique accompagnent la foule. Les applaudissements fusent lorsque Donald Trump apparaît à l’écran, évoquant l’accord de libération.