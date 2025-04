"Nos fils et nos filles sont déterminés à vaincre les monstres qui nous ont attaqués", déclare Netanyahou lors de la cérémonie de Yom Hazikaron

"Cette génération comprend parfaitement les enjeux," a déclaré Netanyahou. "Des ruines de Rafah jusqu'aux sommets majestueux du mont Hermon, nos fils et nos filles refusent de rester passifs face aux actes des monstres qui nous ont attaqués. Ils sont déterminés à affronter les auteurs des massacres et des atrocités, et en ce moment même, ils mettent leur vie en danger pour créer les conditions nécessaires au retour de tous nos otages et à la victoire sur nos ennemis."