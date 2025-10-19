LIVEBLOG | Ronen Engel a été identifié comme l’un des corps restitués dans la nuit par le Hamas

L’un des deux corps remis samedi soir par le Hamas à Israël a été identifié comme celui de Ronen Engel, ont annoncé ce samedi le Forum des familles des otages et disparus ainsi que le kibboutz Nir Oz.

Le Forum a exprimé son « soutien ému à la famille Engel », saluant un « soulagement partiel pour une famille plongée depuis plus de deux ans dans l’incertitude et la douleur ».

Le bureau du Premier ministre et l’armée israélienne (Tsahal) ont confirmé l’identification du corps et précisé que les analyses concernant les autres dépouilles restituées se poursuivent. Ronen Engel avait été assassiné le 7 octobre 2023 lors de l’attaque du Hamas contre le kibboutz Nir Oz, tandis que son épouse Karina et leurs filles Mika et Yuval étaient kidnappées avant d’être libérées un mois plus tard dans le cadre de l’accord de trêve.

Il laisse derrière lui son fils Tom, qui n’était pas à la maison ce jour-là, ainsi que son frère Danny.

Originaire de Tel-Aviv, Engel s’était installé à Nir Oz en 2010. Photographe et artiste, il transformait des pièces de métal en sculptures, tout en exerçant comme secouriste volontaire du Magen David Adom et passionné de moto et de nature.