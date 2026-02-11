Loi sur le 7 octobre : le bureau du Premier ministre dément toute suppression du mot "massacre"
Les familles endeuillées dénoncent une tentative de réécriture de l’histoire et une fuite des responsabilités.
La commission de l’Éducation de la Knesset a été le théâtre, mercredi, d’échanges particulièrement tendus lors de l’examen d’un projet de loi visant à encadrer la commémoration des attaques du 7 octobre. Au cœur de la controverse : la demande d’un représentant du bureau du Premier ministre de retirer le mot « massacre » du titre officiel du texte.
Selon Yoel Elbaz, représentant du cabinet, l’intitulé devrait évoquer les « événements » ou les « faits » du 7 octobre, arguant qu’il ne s’agissait pas « uniquement d’un massacre, mais d’un ensemble d’événements ». Il a précisé que le terme « massacre » figure dans le corps du texte, mais ne devrait pas apparaître dans son titre.
Ces propos ont suscité l’indignation de plusieurs familles endeuillées présentes à la séance. Hila Avir, sœur d’un jeune homme assassiné lors du festival Nova, a dénoncé une tentative de « dissimulation » et accusé le gouvernement de chercher à réécrire l’histoire. « Il y a eu un massacre. Nous en avons payé le prix le plus lourd », a-t-elle lancé.
Le président par intérim de la commission, le député Yossef Taieb, a assuré qu’« il n’y aurait pas d’occultation », tout en indiquant que la question du titre serait rediscutée avant le vote final. Il a également souligné l’importance de transmettre aux générations futures « l’ampleur du drame ».
Le projet de loi prévoit l’instauration d’une journée nationale de commémoration, fixée au 24 Tichri soit le lundi 5 octobre 2026, l’organisation d’activités éducatives dans les écoles ainsi que la création, dans le Néguev occidental, d’une autorité dédiée à la mémoire, comprenant un musée et un centre d’archives à établir dans un délai de quatre ans.
Plusieurs figures politiques de l’opposition ont dénoncé une manœuvre visant à éluder les responsabilités liées aux événements du 7 octobre. Face à la polémique, le bureau du Premier ministre a fermement démenti. Dans un communiqué, il assure que le mot « massacre » figure explicitement dans le texte du projet de loi. Celui-ci vise à commémorer « dans toute leur gravité et leur ampleur » les événements du 7 octobre : le massacre, les combats, l’histoire des otages, des victimes, des rescapés, ainsi que les actes d’héroïsme et de solidarité des citoyens et des forces de sécurité.
Le gouvernement défend une initiative « d’envergure nationale » destinée à créer une autorité officielle de commémoration, chargée d’ancrer la mémoire du 7-Octobre dans un cadre étatique « réglementé, responsable et respectueux », au bénéfice des générations futures.