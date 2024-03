Loi sur l'exemption de conscription : Netanyahou réclame un délai supplémentaire de 30 jours pour dégager un compromis

La loi sur l'exemption de conscription pour les orthodoxes n'en finit pas de susciter des remous. La Haute cour de justice a rendu jeudi soir une ordonnance provisoire suspendant le transfert de fonds publics aux yeshivas dont les étudiants ne rejoignent pas les rangs de l'armée. Celle-ci est censée entrer en vigueur dimanche prochain.

Un peu plus tôt dans la journée, Benjamin Netanyahou avait demandé un délai supplémentaire de 30 jours à la Haute cour pour dégager un compromis sur un texte de loi susceptible de trouver grâce aux yeux des différents partis de la coalition. Si des "progrès importants ont été réalisés" en ce sens, selon le Premier ministre, de nombreux désaccords subsistent entre les partis orthodoxes - qui font pression pour que la loi soit renouvelée - et les partis sionistes religieux ainsi que celui de Benny Gantz, qui a menacé de quitter le gouvernement si les étudiants d'écoles talmudiques continuaient à être exemptés de service militaire.

Les tensions particulières autour du renouvellement de la loi d'exemption s'expliquent par le contexte de guerre, qui fait que la durée du service régulier a été prolongée et que les réservistes pourraient être astreints à de plus longues périodes de réserve dans un avenir proche. Ceux qui se prononcent pour que les jeunes ultraorthodoxes fassent un service militaire ou national plaident ainsi pour que le fardeau sécuritaire de plus en plus lourd dans le pays soit partagé équitablement entre toutes les composantes de la société israélienne, incluant les étudiants de yeshivas.

Si une nouvelle loi d'exemption n'est pas votée d'ici le 1er avril, les jeunes ultraorthodoxes seront contraints, passé cette date, de s'enrôler.