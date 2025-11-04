Loi sur la peine de mort pour les terroristes : le Hamas dénonce une « violation flagrante du droit international »

Le Hamas a réagi lundi soir à l'adoption par la commission de sécurité nationale de la Knesset d'un projet de loi instaurant la peine de mort obligatoire pour les auteurs d'attaques terroristes, une initiative portée par le ministre Itamar Ben Gvir.

Dans un communiqué, le mouvement terroriste a estimé que cette initiative « incarne le visage fasciste hideux de l'occupation sioniste illégitime et constitue une violation flagrante du droit international ».

« Nous appelons les Nations unies, la communauté internationale et les organisations pertinentes des droits humains à prendre des mesures immédiates pour arrêter ce crime brutal », a ajouté le Hamas.

La commission de sécurité nationale a approuvé lundi l'amendement au code pénal, qui sera prochainement soumis au Parlement pour sa première lecture. Le coordinateur des otages israéliens, Gal Hirsch, a déclaré que lui et le Premier ministre Benjamin Netanyahou soutenaient désormais cette mesure.

Selon le projet, un terroriste reconnu coupable de meurtre motivé par le racisme ou la haine, dans des circonstances où l'acte a été commis avec l'intention de nuire à l'État d'Israël, sera condamné à la peine de mort de manière obligatoire. Le texte précise que cette règle est « non optionnelle ».

Le projet propose également que la peine de mort puisse être imposée par une majorité de juges et que la sentence ne puisse être commuée une fois le jugement rendu, supprimant ainsi le droit d'appel.