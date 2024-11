"Ma fille a retouvé le sourire depuis qu'elle est en Israël, malgré les alertes" (Jean-Michel Cohen, nutritionniste)

Une partie de ma famille est installée ici en Israël : "Ma fille m'a expliqué se sentir bien plus en sécurité en Israël qu'à Paris où lorsqu'elle rentre le soir tard, elle n'est jamais tranquille. Elle vérifie les taxis qu'elle prend, se retourne constamment. Finalement, malgré les alertes et les abris, ma fille et ma petite-fille sont bien plus heureuses en Israël". Jean-Michel Cohen, nutritionniste