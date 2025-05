"Macron a une fois de plus choisi le camp du Hamas en relayant sa propagande", déclare Netanyahou

La tension entre Paris et Jérusalem a franchi un nouveau cap ce mercredi, au lendemain des déclarations virulentes d'Emmanuel Macron qualifiant l'action israélienne à Gaza de "honte". Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a riposté par un communiqué cinglant, accusant le président français de "soutenir une organisation terroriste islamiste meurtrière".

Dans un texte particulièrement acerbe diffusé par le cabinet du Premier ministre israélien, Netanyahou accuse Emmanuel Macron d'avoir "une fois de plus choisi de soutenir une organisation terroriste islamiste meurtrière et de relayer sa propagande mensongère, tout en accusant Israël de crimes rituels".

Le communiqué rappelle que "Israël mène une lutte multiforme pour sa survie suite au massacre horrible commis par le Hamas contre des innocents le 7 octobre, notamment le meurtre et l'enlèvement de dizaines de Français". Une référence directe aux victimes françaises des attaques terroristes du Hamas, qui n'avaient jamais été aussi nombreuses depuis l'attentat de Nice en 2016.

Le cabinet israélien enfonce le clou en déclarant qu'"au lieu de soutenir le camp démocratique occidental qui combat les organisations terroristes islamistes et d'appeler à la libération des otages, Macron exige une fois de plus la capitulation d'Israël et récompense le terrorisme".

Face aux pressions internationales croissantes concernant l'élargissement des opérations militaires à Gaza,, le message de Netanyahou est sans ambiguïté : "Israël ne s'arrêtera pas et ne capitulera pas". Le communiqué réaffirme la détermination du Premier ministre israélien à "atteindre tous les objectifs de guerre d'Israël : la libération de tous nos otages, la défaite militaire et gouvernementale du Hamas, et la promesse que Gaza ne représentera plus une menace pour Israël".

Cette réaction virulente fait suite aux déclarations d'Emmanuel Macron mardi soir sur TF1. Le président français, visiblement ému après avoir visionné le témoignage d'un médecin urgentiste à Gaza, avait déclaré sans détour : "Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de médicaments, on ne peut pas sortir les blessés. Ce que fait Netanyahou est une honte".

Si le président français a refusé d'employer le terme "génocide", estimant que "ce n'est pas à un responsable politique d'employer ce terme", il a néanmoins qualifié la situation de "drame humanitaire inacceptable" et a évoqué pour la première fois la possibilité de sanctions contre Israël.