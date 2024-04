Maisons touchées par des missiles du Hezbollah tirés sur le nord d'Israël

Deux maisons dans la ville d'Avivim ont été touchées par des missiles tirés en direction du nord d'Israël mercredi, causant des dommages significatifs. Le Conseil régional de Merom Galil a confirmé l'incident, rapportant qu'une caravane à proximité a également pris feu à la suite de l'attaque. Aucun blessé n'a été signalé, mais les résidents ont reçu l'instruction de rester près des espaces protégés par mesure de précaution.

Les missiles, lancés par le groupe terroriste Hezbollah depuis le territoire libanais, visaient des zones résidentielles. Des rapports indiquent que des missiles supplémentaires sont tombés entre Avivim et Yir'on, ainsi qu'à proximité de Netu'a et Shlomi. En réponse aux attaques, l'armée de l'air israélienne a mené des frappes sur le site de lancement dans la région de Tayr Harfa, ainsi que sur un complexe militaire du Hezbollah utilisé par des terroristes aux alentours.

Dans un geste sans précédent, l'armée a prévenu a annoncé qu'elle allait mener des frappes contre des cibles du Hezbollah dans le sud du Liban alors qu'elle les reconnait habituellement après coup. Durant la nuit, des avions de chasse ont également ciblé des infrastructures terroristes dans la région de Markaba, un complexe militaire à Ayta ash Shab, et un poste d'observation du Hezbollah à Marwahin. De plus, des unités d'artillerie de l'IDF ont été déployées pour éliminer les menaces dans les zones de Chihine et Kfarchouba.