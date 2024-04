Manifestation antigouvernemental : "La violence est une ligne rouge à ne pas franchir" (Herzog)

Le président Isaac Herzog a déclaré jeudi que "la violence est une ligne rouge à ne pas franchir", après qu'une manifestation antigouvernementale a dégénéré cette semaine en ce que la police a qualifié d'"émeute débridée".

"Il est clair pour nous tous que le droit de manifester et de protester est l'un des droits fondamentaux de notre démocratie", a déclaré Isaac Herzog, cité par les médias israéliens. "Mais il y a une façon de discuter, d'être en désaccord et de manifester. La violence est une ligne rouge qui ne doit être franchie en aucune circonstance", a-t-il affirmé, ajoutant que "la division interne est une grande motivation pour nos ennemis".

Les propos de M. Herzog font écho à l'avertissement lancé mercredi par le chef du Shin Bet, Ronen Bar, qui a déclaré que les discours violents en ligne et lors de la manifestation de mardi à Jérusalem "allaient au-delà d'une protestation acceptable". La manifestation de mardi soir, qui a commencé à la Knesset et s'est terminée près de la résidence du Premier ministre Benjamin Netanyahou à Jérusalem, a dégénéré en violence lorsque les protestataires se sont rapprochés de la maison du Premier ministre. Des policiers et des manifestants ont été soignés pour des blessures subies au cours de la nuit, y compris un policier sur lequel un manifestant avait lancé une torche enflammée.