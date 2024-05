Manifestation commémorant la "Nakba" à l'Université de Tel-Aviv

Malgré l'interdiction initiale de la police, une manifestation commémorant la "Nakba" s'est déroulée aux abords de l'Université de Tel-Aviv ce mercredi. L'événement, qui entend marquer la catastrophe présumée de la création de l'Etat d'Israël pour les populations arabes de la région, a pu avoir lieu grâce à un recours auprès de la Cour suprême déposé notamment par le président de l'établissement, au nom de la liberté d'expression "même en temps de guerre".

"Conformément à la loi de l'État d'Israël, le droit de manifester est accordé à tout citoyen, juif ou arabe, de droite ou de gauche. Nos étudiants affiliés au groupe Hadash ont contacté la police la semaine dernière et leur ont demandé de manifester en silence. Cette requête a finalement été acceptée, sous réserve qu'aucun drapeau ne soit brandi. Il est important de souligner que nous nous trouvons aujourd’hui au milieu d’une guerre difficile, dans laquelle, malheureusement, la communauté universitaire a également perdu des dizaines de ses membres. Nous appelons les manifestants de tous bords à faire preuve de responsabilité, à faire preuve de retenue et à respecter les limites et les règles fixées par la police, a indiqué l'université dans un communiqué.

Flash90

Au même moment se tenait une contre-manifestation organisée par le mouvement sioniste de droite Im Tirtzu, à laquelle a pris part le député Almog Cohen du parti Force juive. "Grâce au professeur Porat, l'université de Tel Aviv deviendra demain une scène de haine et d'incitation contre le peuple juif, les soldats de Tsahal et l'État d'Israël, tout comme l'université de Columbia", a déclaré l'association. L'activiste arabe israélien Yossef Haddad, désigné pour allumer un flambeau lors de Yom Haatsmaout mardi, était également présent et n'a pas caché sa colère. "Pendant que des soldats juifs et arabes combattent au front, et que des otages juifs et arabes sont retenus à Gaza, ces imbéciles qui ont le privilège d'étudier dans une université israélienne manifestent contre la création d'Israël, en affirmant que c'est une catastrophe. Comment se taire face à cela ?", a-t-il dit.