Manifestation devant le centre d'incorporation de Tsahal contre l'enrôlement des soldats ultra-orthodoxes

Un recrutement spécifique pour les conscrits de la communauté ultra-orthodoxe s'est tenu lundi, au cours duquel des dizaines de personnes ont manifesté contre leur enrôlement, provoquant des blocages routiers et d'importants embouteillages. Des policiers ont sécurisé les recrues de la brigade ultra-orthodoxe.

Ce recrutement était destiné aux candidats au service dans Tsahal pour diverses filières de combat et de soutien au combat, qui leur sont ouvertes et leur permettent de préserver leur mode de vie tout en effectuant un service militaire significatif. Ainsi, lors du prochain recrutement, deux compagnies rejoindront la brigade "Hashmonaïm", l'une pour le service régulier et l'autre pour la réserve. En parallèle, des manifestations se sont déroulé près du bureau de recrutement de Kiryat Ono.

Avshalom Sassoni/Flash90

Les soldats rejoignant la brigade "Hashmonaïm" commenceront une formation au combat qui durera environ huit mois. La formation comprend une spécialisation en tir, combat en zone urbaine et en terrain ouvert, et combat de nuit. À la fin de cette formation, les recrues deviendront des fantassins. Ce cadre offre une combinaison unique entre études religieuses et service militaire significatif, donnant aux soldats la possibilité de défendre le pays tout en préservant et renforçant les valeurs de la Torah et de ses commandements.

Tsahal a indiqué qu'il "continuera à œuvrer pour le recrutement des membres de la communauté ultra-orthodoxe, tout en préservant leur mode de vie tout au long du service et en veillant à des conditions adaptées pour eux."

Le ministre de l'Intérieur Moshe Arbel, du parti ultra-orthodoxe séfarade Shas, a réagi à la manifestation : "Je condamne fermement les voyous qui ont agi avec violence contre les recrues ultra-orthodoxes de Tsahal. Ils ne sont pas des étudiants de la Torah et ne représentent pas ses valeurs."

Yonatan Sindel/Flash90

Vendredi, le mouvement "Israël libre" a déposé une demande d'ordonnance conditionnelle concernant les pétitions pour la conscription des jeunes ultra-orthodoxes, exigeant la délivrance immédiate d'ordres de conscription à tous les jeunes de cette communauté en âge d'être enrôlés et l'imposition de sanctions à ceux qui ne s'y conforment pas. Cela fait suite au rapport exclusif du correspondant d'i24NEWS à la Knesset, Amiel Yarchi, concernant l'absence d'application des sanctions contre les jeunes ultra-orthodoxes qui ont reçu des ordres de conscription, déserté le service militaire et été arrêtés à l'aéroport Ben Gourion.