Marche vers la frontière de Gaza : "Seule une implantation juive rétablira la sécurité"

Environ 1 500 personnes se sont rassemblées jeudi le long de la frontière de la bande de Gaza pour participer à une marche symbolique en direction des ruines de l’ancien village de Nissanit, détruit lors du désengagement israélien de 2005. Parmi les participants figuraient des familles endeuillées, des proches d’otages, des blessés de guerre et des réservistes.

Les cortèges se sont formés en plusieurs points, notamment près du mémorial de la Flèche noire, avant de converger pour une marche incluant des plantations symboliques sur les terres de Nissanit. Les organisateurs expliquent vouloir affirmer un attachement durable au territoire et un message politique clair.

À l’initiative de la mobilisation, la Mouvement Nahala. Son président, Tzvi Elimelech Sharbaf, a déclaré que « le public comprend que Gaza appartient uniquement au peuple d’Israël », ajoutant que la pression populaire est nécessaire pour soutenir le gouvernement face aux pressions internationales et relancer l’implantation.

De son côté, Daniella Weiss, figure centrale du mouvement, a estimé que l’ampleur de la participation « prouve que la population exige des implantations maintenant ». Selon elle, la marche avec des plants en main vise à envoyer un message sans équivoque : « Nous sommes revenus pour rester ».

Les organisateurs affirment que cette mobilisation s’inscrit dans une dynamique plus large, inspirée par le retour récent de communautés dans le nord de la Samarie. Ils estiment que seule une présence civile juive durable peut garantir la sécurité à long terme dans la région.

La manifestation s’est déroulée sans incident majeur, sous forte attention médiatique et sécuritaire.