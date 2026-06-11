"Mazal Tov" : Benjamin Netanyahou félicite Narendra Modi, devenu le Premier ministre indien élu le plus longtemps en fonction

Dans un message vidéo personnel, Benjamin Netanyahou a salué celui qu’il a qualifié de « cher ami », après que Narendra Modi a dépassé le record de Jawaharlal Nehru avec 4 399 jours consécutifs à la tête du gouvernement indien.

« Vous avez transformé l’Inde. Vous avez renforcé les liens entre l’Inde et Israël. Vous avez gagné l’admiration de millions de personnes à travers le monde », a déclaré le Premier ministre israélien.

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Benjamin Netanyahou a également souligné les avancées économiques enregistrées sous la direction de Narendra Modi, affirmant que ce dernier avait permis à quelque 250 millions d’Indiens de sortir de la pauvreté. Il a ajouté que les relations entre Jérusalem et New Delhi n’avaient « jamais été aussi fortes ».

Le chef du gouvernement israélien a conclu son message par un « Mazel Tov » adressé à Narendra Modi, lui souhaitant succès et réussite pour les années à venir.

Le Premier ministre indien a répondu sur le réseau social X en affirmant que « l’amitié entre l’Inde et Israël continuera de se renforcer dans les années à venir ».

Plusieurs autres dirigeants mondiaux ont également félicité Narendra Modi. Le président américain Donald Trump l’a qualifié de dirigeant « fort, en bonne santé et sage », tandis que la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a salué le partenariat stratégique entre l’Union européenne et l’Inde.

La Première ministre italienne Giorgia Meloni a également mis en avant les liens privilégiés entre Rome et New Delhi, tandis que le Kremlin a décrit l’Inde comme l’une des principales puissances économiques mondiales.

Cette étape symbolique intervient alors que les relations entre Israël et l’Inde atteignent un niveau inédit. En février dernier, Narendra Modi est devenu le premier chef de gouvernement indien à s’exprimer devant la Knesset. Les deux pays avaient alors élevé leur relation bilatérale au rang de « partenariat stratégique spécial pour la paix, l’innovation et la prospérité » et signé plusieurs accords dans les domaines de la sécurité, de la technologie et de la diplomatie.