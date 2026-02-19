Menace iranienne : le système de santé israélien prêt à un scénario sans électricité ni communications

Dans un contexte de tensions croissantes et d’éventualité d’une frappe contre l’Iran, le ministère israélien de la Santé a récemment tenu une réunion d’urgence avec les directeurs des hôpitaux et les responsables des caisses d’assurance maladie du pays. Objectif : s’assurer que l’ensemble du système médical est prêt à faire face à des scénarios extrêmes, notamment une interruption prolongée de l’électricité et des réseaux de communication.

La rencontre, dirigée par le directeur général du ministère et plusieurs hauts responsables, a porté sur la capacité des établissements à continuer de fonctionner en situation de crise nationale. Chaque hôpital et chaque caisse a été invité à présenter son plan de préparation, qu’il s’agisse des infrastructures protégées, des stocks d’équipements médicaux ou des dispositifs de secours.

Parmi les hypothèses étudiées figurent la prise en charge d’un afflux massif de blessés, le basculement des activités vers des zones protégées, la mobilisation rapide de personnels supplémentaires et la réduction des soins non urgents afin de libérer des capacités. Les établissements ont également été appelés à prévoir la sortie anticipée de patients lorsque cela est médicalement possible, afin d’augmenter le nombre de lits disponibles en cas d’urgence.

Il y a environ un mois, le ministère de la Santé avait déjà adressé une circulaire aux directeurs d’hôpitaux détaillant les procédures de transition accélérée d’un fonctionnement de routine à un mode d’urgence. Les autorités précisent qu’il s’agit d’un protocole standard activé en période de tension sécuritaire et non d’une indication d’événement imminent.