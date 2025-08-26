Menaces de perturbations à l'aéroport Ben Gourion : le conflit autour des voyages à Ouman s'intensifie

Articles recommandés -

Les tensions montent autour des projets de voyage des juifs orthodoxes vers Ouman, en Ukraine pour Rosh Hashana, après l'annonce de l'armée israélienne de possibles arrestations de réfractaires à l'aéroport Ben Gourion.

Israël Porush, président de l'organisation "Magen OuMoshia" (Bouclier et Sauveur), a menacé mardi lors d'une interview à la radio Kol Hai de paralyser l'aéroport si ces mesures étaient appliquées. "Si nous ne pouvons pas partir à l'étranger, Ben Gourion sera rempli de nos gens. Nous saurons amener 20 000 personnes à l'aéroport et nous occuperons les comptoirs, de sorte que 80 000 personnes ne pourront pas partir", a-t-il déclaré.

"Si Ben Gourion est fermé aux justes qui veulent voyager à Ouman, les autres ne partiront pas non plus", a-t-il ajouté, évoquant également les pèlerinages vers d'autres sépultures de rabbins.

Cette escalade fait suite à la demande d'Yitzhak Goldknopf, président du parti Yahadut HaTorah, au Premier ministre Benjamin Netanyahou d'étendre les arrangements de voyage des étudiants de yeshiva déserteurs à d'autres groupes orthodoxes se rendant aux États-Unis pendant les fêtes, notamment les hassidim de Loubavitch visitant le "770" à New York et d'autres communautés comme Skver, Bobov et Vizhnitz.

Jeudi dernier, Netanyahou avait organisé une réunion sur cette question, au cours de laquelle Aryeh Deri, leader du parti Shas, avait soulevé le problème des milliers d'orthodoxes déserteurs du service militaire, risquant d'être arrêtés à l'aéroport. "Ils voyagent pour prier, pas pour faire du tourisme, il faut leur trouver une solution", avait réagi le Premier ministre, ordonnant à sa directrice de cabinet d'étudier la faisabilité d'une solution.

Des dizaines de milliers d'orthodoxes sont attendus le mois prochain à Ouman pour se recueillir sur la tombe du rabbin Nahman de Breslev. L'absence de vols directs vers l'Ukraine complique davantage la situation.

Le bureau de Deri a précisé que ce dernier "mène depuis des semaines des discussions avec le Premier ministre pour permettre le voyage d'environ 50 000 Israéliens de tous horizons" et a proposé "un cadre organisé pour distinguer entre voyage de prière et voyage touristique", soulignant que l'absence de loi sur la conscription complique la résolution du problème.