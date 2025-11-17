Meny Godard, ex-otage tué par le Hamas, inhumé à Be'eri devant des milliers de personnes

Meny Godard, otage israélien assassiné par le Hamas dont la dépouille a récemment été restituée à Israël, a été inhumé lundi au kibboutz Beeri, l’un des lieux les plus meurtris lors de l’attaque du 7 octobre 2023. Des milliers de personnes se sont rassemblées pour lui rendre hommage et accompagner sa famille dans ce moment de profonde douleur.

Son fils, Goni, a prononcé un discours bouleversant. Face à la foule, il a demandé pardon à son père : « Pardon de ne pas avoir réussi à te sauver, toi et maman. Pardon de ne pas toujours avoir été un bon fils. Merci de m’avoir donné un sens à la vie, et de ne jamais avoir renoncé à moi – quoi qu’il arrive. » Il a rappelé les moments d’intimité partagés avec son père : « Quand j’étais au plus mal, je venais vers toi. On ne parlait pas, on se prenait juste dans les bras. Ton étreinte était unique : aimante, rassurante, pleine d’espoir. »

Il a ajouté que ses parents pouvaient désormais « reposer ensemble, en paix », assurant que lui et sa famille continuaient « à survivre grâce à eux ».

Le président israélien Isaac Herzog était présent et a rendu un hommage particulièrement ému à Meny Godard. « Nous te disons adieu aujourd’hui, mais ces mots s’adressent à vous deux – à toi et à Ayelet, l’amour de ta vie », a-t-il déclaré.

Herzog a évoqué ses souvenirs personnels avec le couple, racontant notamment un message qu’Ayelet lui avait adressé en 2023 : « Nous ne sommes que des gens ordinaires qui veulent vivre en fraternité. » Il a réaffirmé la nécessité de ramener en Israël « les trois otages tombés qui restent », saluant leur mémoire et le courage des familles.

La cérémonie s’est déroulée dans une atmosphère mêlant chagrin, dignité et solidarité nationale, dans un kibboutz encore marqué par la tragédie mais déterminé à honorer les siens.