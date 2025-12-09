Mer Morte : une étude révèle l’accumulation de vastes quantités de déchets plastiques

Une étude israélo-italienne vient de lever le voile sur un phénomène passé inaperçu pendant plus de deux décennies : l’accumulation massive de déchets plastiques le long du littoral en retrait de la mer Morte. À mesure que le niveau de l’eau baisse, des « anneaux plastiques » apparaissent, véritables strates témoignant de l’évolution de la pollution dans cet environnement unique au monde.

Selon les chercheurs de l’Université de Haïfa, la mer Morte agit comme un laboratoire naturel accéléré. Les crues soudaines du ruisseau Kidron, qui draine de vastes zones urbaines de Jérusalem, transportent chaque hiver sédiments et déchets jusque dans le bassin fermé. La salinité extrême empêchant ces matériaux de couler, ils s’accumulent par couches successives : sacs, jouets, bouteilles, matériaux divers, parfois même des équipements militaires.

L’analyse de ces terrasses sédimentaires formées entre 2000 et 2021 expose une hausse nette de la quantité de plastique déversée après le début du millénaire. Les scientifiques alertent : d’ici 2030, un seul anneau pourrait contenir plus d’une tonne de déchets. Exposés au soleil et à la chaleur intense, ces plastiques se fragmentent rapidement, produisant des milliers de microparticules qui s’intègrent progressivement au registre géologique de la région.

Au-delà du constat, les chercheurs appellent à une action urgente : identifier précisément les sources de pollution, renforcer les contrôles, améliorer la gestion municipale des déchets et sensibiliser les populations. Sans intervention, préviennent-ils, la mer Morte pourrait se transformer en un espace dégradé, difficile d’accès et porteur de risques environnementaux durables.