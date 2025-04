Message du chef de Tsahal pour Yom HaShoah : "Notre lutte pour notre liberté et notre sécurité n'est pas terminée"

Le chef d'état-major de l'armée israélienne a diffusé mercredi matin un message solennel à l'occasion de la Journée de commémoration de la Shoah qui débutera mercredi soir.

"80 ans se sont écoulés depuis que les bruits de la guerre se sont tus, que les survivants se tenaient sur le sol sanglant de l'Europe et que les cris de nos frères et sœurs morts résonnent encore à leurs oreilles," a écrit le général Eyal Zamir. "En cette Journée de commémoration et d'héroïsme de la Shoah, nous serons unis, portant le souvenir des six millions de Juifs assassinés par l'oppresseur nazi. Nous nous engageons à nous souvenir et à ne jamais oublier."

Dans son message, le chef militaire a souligné l'importance de préserver la mémoire des victimes. "Nous nous souviendrons des histoires d'horreur et de destruction, des visages et des noms - des vies qui ont été fauchées par leur ennemi," a-t-il poursuivi. "Nous n'oublierons pas les enfants cruellement arrachés à leurs familles, les mains des mères tendues vers le vide et les pas qui ont mené vers l'inconnu."

Eyal Zamir a également rendu hommage aux actes de résistance durant cette période sombre : "Nous graverons également dans nos cœurs l'héroïsme des combattants juifs, des rebelles du ghetto, qui, entourés de cendres et de destruction, ont choisi de relever la tête et de se battre."

Établissant un parallèle avec les défis actuels d'Israël, le général a évoqué le conflit en cours : "Aujourd'hui encore, notre lutte pour notre liberté et notre sécurité n'est pas terminée. Depuis plus d'un an et demi, nous sommes en guerre contre un ennemi cruel qui cherche à nous détruire, mais nous ne sommes plus un peuple sans protection, à la merci d'autrui. Nous avons un État indépendant et une armée."

Pour conclure son allocution, le chef d'état-major s'est directement adressé aux forces sous son commandement : "Les soldats de Tsahal et leurs commandants sont sortis de l'enfer, des figures exemplaires, les piliers de l'État. De la grande fracture, ils nous ont bâti un foyer national. Nous, leurs successeurs, veillons fermement sur notre pays. Nous avons le devoir de défendre notre destin et d'assurer à tous les citoyens de l'État d'Israël protection et sécurité, tout en préservant la mémoire de l'Holocauste comme témoignage et héritage pour les générations futures."