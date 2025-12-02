Miri Regev veut porter l’amende pour usage du téléphone au volant à 10000 shekels

La ministre des Transports Miri Regev a annoncé lundi une série de mesures destinées à renforcer l’application du code de la route en Israël, où 422 personnes ont déjà perdu la vie depuis le début de l’année. Sa proposition la plus marquante consiste à multiplier par dix l’amende pour usage du téléphone portable au volant, qui passerait de 1 000 à 10 000 shekels (soit plus de 2500 euros). Cette sanction serait infligée immédiatement par la police, sans procédure préalable, afin d’accroître l’effet dissuasif.

Selon le projet, un conducteur commettant une seconde infraction dans un délai rapproché pourrait voir son véhicule saisi, sous réserve d’une décision judiciaire. Cette mesure viendrait s’ajouter à la pénalité actuelle, qui comprend également huit points sur le permis de conduire.

La ministre souhaite inscrire cette réforme dans un cadre plus large de lutte contre les comportements dangereux sur la route. Le ministère des Transports a indiqué que d’autres infractions graves devraient elles aussi faire l’objet d’amendes renforcées, notamment le franchissement d’une ligne blanche continue, le passage au feu rouge ou la conduite sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants.

La proposition doit désormais être examinée par la commission des Affaires économiques de la Knesset avant d’être soumise au vote parlementaire. Miri Regev affirme que ces mesures sont indispensables pour « briser la culture de l’impunité » et réduire la mortalité routière, alors que l’usage du téléphone au volant reste l’un des facteurs les plus fréquents d’accidents graves en Israël.