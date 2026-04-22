"Moi aussi, je suis mort ce jour-là" : le message glaçant de Yarden Bibas

Alors qu’Israël célèbre son indépendance, certains messages viennent rappeler la profondeur des blessures laissées par les massacres du 7 octobre 2023. Celui de Yarden Bibas s’inscrit dans cette réalité intime, marquée par l’absence et le deuil.

Dans un message posté sur Instagram, il évoque Shiri Bibas et leurs enfants, Ariel Bibas et Kfir Bibas. « Nous sommes allés vivre sur le Golan comme nous le voulions, et nous continuons, ou du moins nous essayons, de voyager comme nous aimions… Mais cela ne me semble pas comme je l’aurais voulu », écrit-il.

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Il décrit une absence omniprésente : « Vous me manquez énormément chaque jour, chaque minute, chaque seconde, et je me sens si seul et perdu sans vous ». Dans des mots d’une grande sobriété, il confie aussi : « Moi aussi, je suis mort ce jour-là, mais vous seuls avez cessé de respirer ».

Le texte évoque la difficulté de continuer à vivre : « J’essaie vraiment chaque matin de trouver une raison de me lever et de continuer à respirer, et pour dire la vérité, je n’en trouve pas toujours ». La nuit, il dit lever les yeux vers le ciel : « Je cherche ces trois étoiles… pour moi, ce sont les miennes ».

« Shiri, Ariel et Kfir – je vous aime plus que tout au monde, pour toujours », conclut-il.

Shiri Bibas et ses deux bébés, Ariel Bibas et Kfir Bibas, ont été enlevés lors de l’attaque du 7 octobre puis assassinés par des terroristes du Hamas.