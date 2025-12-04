Moment d’émotion : l’ancien otage Omer Shem Tov chante Shir LaMa’alot

Un moment particulièrement émouvant s’est déroulé en Israël lorsque l’ancien otage Omer Shem Tov a interprété Shir LaMa’alot devant plus de 1 000 responsables religieux chrétiens venus des États-Unis. La prestation s’inscrivait dans le cadre de la plus grande délégation chrétienne jamais accueillie dans le pays, organisée par le ministère des Affaires étrangères et Friends of Zion.

Encore marqué par sa captivité à Gaza, Omer Shem Tov a bouleversé l’audience, sa voix portant un message d’espoir, de foi et de résilience. Sa présence sur scène symbolisait, pour beaucoup, la victoire de l’esprit sur la terreur et la force du lien entre les communautés réunies en soutien à Israël.