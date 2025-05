"Mon fils est très fort" : le père d'Eitan Mor témoigne après 600 jours de captivité

Zvika Mor, père de l'otage Eitan Mor détenu par le Hamas depuis le 7 octobre, a livré un témoignage bouleversant sur i24NEWS. Entre espoir et détermination, il explique pourquoi Israël doit "gagner jusqu'au bout".

"600 jours que vous n'avez pas vu votre fils." Face à cette réalité insoutenable, Zvika Mor puise sa force dans deux certitudes qui l'habitent depuis l'enlèvement de son fils Eitan par le Hamas le 7 octobre 2023.

"Il sait tourner la réalité en sa faveur"

"Premièrement, mon fils est très fort. C'est un garçon en qui on peut avoir confiance. Il est très optimiste, joyeux, et il sait tourner la réalité en sa faveur", confie le père sur i24NEWS. Cette foi en la résistance psychologique de son fils lui permet de tenir, jour après jour, face à l'angoisse.

La seconde certitude de Zvika Mor est d'ordre stratégique : "Nous sommes en guerre. Et l'État d'Israël doit gagner. Je suis certain que la victoire nous ramènera les otages."

Le dilemme d'un père entre fils et patrie

Interrogé sur les nouvelles propositions américaines pour un accord de libération des otages, Zvika Mor exprime un déchirement profond. "Je serais très, très, très heureux de récupérer mon fils enfin. Mais d'un autre côté, je suis très inquiet pour la sécurité du pays."

Son raisonnement révèle la complexité du dilemme israélien : "Je crains beaucoup que si nous cédons aux exigences du Hamas et que nous sortons de la bande de Gaza, et que le Hamas contrôle la bande de Gaza, sans aucun doute la pression du Hamas contre Israël sera encore pire." Le père redoute qu'une capitulation soit perçue comme un signe de faiblesse : "Si tous nos ennemis autour de nous voient que nous sommes faibles et que nous ne sommes pas capables de gagner jusqu'au bout." La dernière preuve de vie d'Eitan remonte à dix semaines. "Nous avons reçu des nouvelles il y a dix semaines pour la dernière fois, et depuis plus rien", révèle Zvika Mor, illustrant l'angoisse quotidienne des familles d'otages plongées dans l'incertitude.

Malgré ce silence, le père garde espoir : "Oui, je suis optimiste. Je pense qu'on fait un très bon travail dans la bande de Gaza. Je suis sûr que sans la pression militaire dans la bande de Gaza, le Hamas ne rendra jamais tous les otages."

La conviction d'un père

Pour Zvika Mor, la stratégie militaire israélienne reste indispensable : "Je pense que c'est nécessaire pour les otages et pour assurer la sécurité de l'État d'Israël pour de longues années".

Ce témoignage illustre la tragédie des familles d'otages, tiraillées entre l'urgence de sauver leurs proches et la conviction que seule une victoire militaire complète garantira leur libération et la sécurité future d'Israël. Après 600 jours, Zvika Mor incarne cette double exigence du cœur et de la raison.