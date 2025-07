"Mon frère est torturé chaque jour" : l'appel déchirant du frère d'un otage du Hamas

Articles recommandés -

Gal Gilboa-Dalal, frère de Guy Gilboa-Dalal kidnappé au Festival Nova, a livré un témoignage bouleversant sur i24NEWS après 646 jours de captivité. "Mon frère est là, tout près de moi. Je le sens, il est tout près de moi et je ne peux rien faire. On est totalement impuissants", confie-t-il avec une émotion palpable.

Le frère de l'otage décrit un quotidien infernal pour Guy : "On le torture à chaque instant où il est là-bas. On le frappe. On l'affame. Il est limité dans ses mouvements. Il est plein de blessures. Il est malade. Il est torturé. On lui ment. On l'humilie en permanence."

Concernant les négociations, Gael révèle être informé uniquement par la presse et confirme qu'Israël a accepté la proposition américano-qatarie rejetée par le Hamas. Il appelle à faire pression sur le mouvement terroriste islamiste pour qu'il accepte enfin un accord.

"Les derniers otages qui sont rentrés nous ont raconté que Guy et Evyatar sont totalement coupés de toute média, de toute communication. Ils n'ont aucune idée de ce qui se passe', a souligné Gal. Pire encore, le Hamas aurait menti à Guy en lui disant que son frère était mort au festival. "Je n'ai pas le privilège d'être brisé", conclut Gal, déterminé à poursuivre son combat pour la libération de son frère.