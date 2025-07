"Mon frère, tu es la force incarnée" : David Draiman rencontre Yarden Bibas à Tel-Aviv

Articles recommandés -

David Draiman, chanteur du groupe de métal Disturbed, a rencontré ce mardi Yarden Bibas, ex-otage libéré de Gaza, à Tel-Aviv, dans un moment chargé d’émotion. Arrivé d’Angleterre après un concert hommage à Black Sabbath, Draiman, fervent défenseur d’Israël, a salué sur Instagram la résilience de Bibas : « Cet homme est l’incarnation de la force et de la persévérance, l’un des êtres les plus purs. Tout pour toi, achi (mon frère). » Bibas, libéré le 1er février 2025 après 484 jours de captivité par le Hamas, avait perdu sa femme Shiri et ses fils Ariel et Kfir, assassinés en détention. Lors de leurs funérailles le 26 février, Draiman avait dédié une vidéo à Bibas, ému par la diffusion de la chanson Hold On to Memories de Disturbed : « Cher Yarden, tout le peuple d'Israël pleure avec toi. Garde leurs souvenirs vivants. »

Cette rencontre symbolise un lien fraternel face à la tragédie. Draiman, qui a visité Israël en juin 2024, signant même des obus de Tsahal, reste une voix inflexible contre l’antisémitisme, malgré les controverses, comme les huées à Birmingham pour son soutien à Israël. Bibas, devenu un symbole de résilience, continue de plaider pour les otages encore captifs. Ce moment de solidarité entre l’artiste juif américain et l’ex-otage incarne un message d’espoir et de mémoire, dans un Israël marqué par le 7 octobre.