Morsures de serpent en Israël : les gestes qui sauvent

Depuis le début de l’année, les équipes du Magen David Adom ont pris en charge 49 personnes mordues par un serpent en Israël. Parmi elles, 46 ont été légèrement blessées, une personne a été touchée modérément et deux ont été évacuées dans un état grave.

Selon Dorel Arzuan, paramédic du MDA, attrapeur de serpents certifié et formateur professionnel, cette période de l’année marque une hausse de l’activité des serpents venimeux, notamment la vipère de Palestine, l’un des serpents les plus dangereux du pays.

Pour réduire les risques, le MDA recommande d’éviter de retourner des pierres ou des rochers lors de promenades, de faire attention en s’asseyant dans l’herbe ou sur un sol nu, et de ne pas marcher pieds nus ou en sandales dans les zones à risque. Autour des habitations, il est conseillé de tailler régulièrement la végétation et de retirer les déchets ou objets abandonnés pouvant servir de cachette aux serpents.

En cas de morsure, il faut partir du principe qu’il peut s’agir d’un serpent venimeux. Le MDA recommande d’appeler immédiatement le 101 ou d’utiliser l’application “MDA Sheli”, d’éloigner la victime de la zone, de l’allonger, de la rassurer et surtout d’éviter tout mouvement du membre mordu, afin de ralentir la diffusion du venin.

Il faut également retirer les vêtements serrés et les bijoux autour de la zone touchée. Si cela peut être fait sans danger, il est conseillé de prendre une photo du serpent pour aider les médecins à identifier le type de venin.

Le MDA rappelle aussi les gestes à ne jamais faire : ne pas aspirer le venin, ne pas couper la zone mordue, ne pas poser de garrot, ne pas refroidir la morsure avec de la glace, ne pas donner à manger ou à boire à la victime, et ne pas poursuivre le serpent.

L’application “MDA Sheli” peut permettre de gagner un temps précieux, notamment en pleine nature ou dans des zones sans adresse précise. Elle transmet la localisation exacte de la victime aux secours et permet d’envoyer une photo de la morsure aux équipes médicales.